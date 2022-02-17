1.888 TL aylık taksitle otomobilinizi alın! Ayakları yerden kesen kampanya başladı! Ford, Kia, Honda ve Nissan'da kaçmaz kampanya

Bankalar ve finans kuruluşları ikinci el araç piyasalarına yönelik kredi paketlerini güncelledi. Özellikle son dönemde artan sıfır km araç fiyatları karşısında ikini ele yönelen vatandaşların bu krediler ile diledikleri 2. el araca rahatça ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. Öte yandan BDDK tarafından taşıt kredilerine düzenleme sinyalinin verilmesinin ardından oranlar değişmeye başladı. Birçok banka tarafından yüzde 2'nin altına düşürülen krediler sayesinde vatandaşların diledikleri ikinci el veya sıfır km aracı almak için avantajlı taşıt kredilerinden yararlanmaları sağlanacak. Peki en uygun 2. el taşıt kredisi hangi bankada? İşte bankaların uygun ikinci el taşıt kredileri…