50 bin ile 5 milyon TL arasında para verilecek! Biraz önce belli oldu! Kredi muslukları patlayacak! 6 ay ise geri ödeme yok!
Türkiye İş Bankası Esnafa Destek Kredisi ile esnaf ve küçük işletme sahipleri için işletmelerinin nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kredi desteği sunuyor.
Küresel Covid – 19 salgını ile Türkiye'de de birçok işletme zor durumda kaldı. Pandemi sürecinin etkilerinin devam ettiği son dönemde ise bankalar esnaf ve sanatkarlara yönelik çeşitli kredi destek paketleri ile yardımcı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen iki bankasından duyurulan ve avantajlı oranları ile dikkat çeken esnaf kredilerinde uygun geri ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. 6 aya kadar geri ödemesiz seçenekler, düşük faiz oranları ve rahat ödeme seçenekleri ile işletme sahiplerinin finansman arayışlarına destek sunulacak. İş Bankası ve Vakıfbank'tan esnafa büyük destek kampanyaları
Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerinin yararlanabildiği kredi kapsamında 36 ay vade seçeneklerinin dışında 6 aya kadar ödemesiz dönemli olarak kredi kullandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca birçok bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanacak işletmelerin en cazip oranlar ile Esnafa Destek Kredisi kampanyasına başvurması mümkündür.
İş Bankası'nın esnaflara özel sunduğu kredi kapsamında 6 ay ödemesiz olarak 36 ay vade seçeneklerinin yanı sıra aylık, 3 ayda bir veya 6 ayda bir gibi bütçenize göre belirleyeceğiniz esnek geri ödeme seçeneklerinden de yararlanmanız mümkündür. Kampanya kapsamında taksit ödemeli ticari krediler 5 milyon TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz olarak kullanılabilmektedir.
Vakıfbank Esnafa Destek Kredisi
Türkiye'nin önde gelen kamu bankası Vakıfbank, Esnafa Halden Anlayan Kredi paketi ile finansman arayışı içinde olan vatandaşlara destek olmayı hedefliyor.