50 bin ile 5 milyon TL arasında para verilecek! Biraz önce belli oldu! Kredi muslukları patlayacak! 6 ay ise geri ödeme yok!

Küresel Covid – 19 salgını ile Türkiye'de de birçok işletme zor durumda kaldı. Pandemi sürecinin etkilerinin devam ettiği son dönemde ise bankalar esnaf ve sanatkarlara yönelik çeşitli kredi destek paketleri ile yardımcı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen iki bankasından duyurulan ve avantajlı oranları ile dikkat çeken esnaf kredilerinde uygun geri ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. 6 aya kadar geri ödemesiz seçenekler, düşük faiz oranları ve rahat ödeme seçenekleri ile işletme sahiplerinin finansman arayışlarına destek sunulacak. İş Bankası ve Vakıfbank'tan esnafa büyük destek kampanyaları