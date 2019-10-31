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Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Vergide adaleti sağlamak için hazırlanan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını öngören yeni tasarıyla ücretlerden alınacak gelir vergisi tarifeleri de netleşti. Gelir vergisinde daha önce 4 oran üzerinden yıllık kazançlar vergilendiriliyordu. Şimdi tarife sayısı 7'ye çıkıyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Peki, Meclis'e sunulan vergi tasarısında yer alan yeni Gelir Vergisi oranları ne olacak? Yılda 500 bin TL'den az kazanan kişiler ne kadar vergi ödeyecek? Ücreti 1 milyon TL'yi geçenlerin vergisi ne olacak? İşte 10 soruda yeni tasarı...

31.10.2019 08:02 - Son Güncelleme: 31.10.2019 08:02
Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Vergide adaleti sağlamak için hazırlanan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını öngören yeni tasarıyla ücretlerden alınacak gelir vergisi tarifeleri de netleşti.

Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Gelir vergisinde daha önce 4 oran üzerinden yıllık kazançlar vergilendiriliyordu. Şimdi tarife sayısı 7'ye çıkıyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak.

Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Beyanname dolduranlar 150 bin liraya kadar eğitim, sağlık harcamaları ve bağışları vergiden düşebilecek, telif kazançlarının 500 bin lirayı geçen bölümünden vergi alınacak.

Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret gelirleri elde edenler için de beyanname zorunlu hale geliyor. Vergi reformu kapsamında Gelir Vergisi'ne ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor?
Mevcutta yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 7'ye çıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35,
39, 43 ve 45 olarak uygulanacak- Cumhurbaşkanı bu vergi oranlarını 5 puana kadar artırıp azaltabilecek.

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