Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?

Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor?

Mevcutta yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 7'ye çıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35,

39, 43 ve 45 olarak uygulanacak- Cumhurbaşkanı bu vergi oranlarını 5 puana kadar artırıp azaltabilecek.



