Yeni Gelir Vergisi 2020 yılında başlıyor! Gelir Vergisi oranları ne olacak? Kim ne kadar vergi verecek?
Vergide adaleti sağlamak için hazırlanan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını öngören yeni tasarıyla ücretlerden alınacak gelir vergisi tarifeleri de netleşti. Gelir vergisinde daha önce 4 oran üzerinden yıllık kazançlar vergilendiriliyordu. Şimdi tarife sayısı 7'ye çıkıyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Peki, Meclis'e sunulan vergi tasarısında yer alan yeni Gelir Vergisi oranları ne olacak? Yılda 500 bin TL'den az kazanan kişiler ne kadar vergi ödeyecek? Ücreti 1 milyon TL'yi geçenlerin vergisi ne olacak? İşte 10 soruda yeni tasarı...
31.10.2019 08:02
- Son Güncelleme: 31.10.2019 08:02
DİĞER GALERİLER