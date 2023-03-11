SGK’dan onayı aldığınız an 12 ay boyunca ödenecek! 5 yıl şartına uyana 13.099 TL’ye kadar para yardımı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. Dul ve yetim aylığı, sigortalının vefatı halinde eşi ve çocuklarına ödenen bir aylıktır. Dul ve yetim aylığı almak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor. Öte yandan ölen kişinin eşine ve çocuklarına maaş bağlandığı gibi annesi ve babası hayattaysa onlara da maaş bağlanma hakkı tanınıyor.