SGK'dan onayı aldığınız an 12 ay boyunca ödenecek! 5 yıl şartına uyana 13.099 TL'ye kadar para yardımı!
5 yıl şartına uyana 13.099 TL'ye kadar para yardımı! SGK'dan onayı aldığınız an yılın 12 ayı boyunca ödeniyor. SGK'nın vatandaşlara sunduğu ödemelerden birisi de dul ve yetim aylığıdır. SGK tarafından sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda ailesine maaş bağlanıyor. Hak sahipleri arasında eşi ve çocuklarının yanında annesi ve babası da var. Ancak maaş bağlanması için bazı şartlara uyulması gerekiyor. Dul ve yetim aylığı hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya SGK müdürlüklerine başvurabilirsiniz.
11.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 11.03.2023 09:15
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. Dul ve yetim aylığı, sigortalının vefatı halinde eşi ve çocuklarına ödenen bir aylıktır. Dul ve yetim aylığı almak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. SGK emeklilik hakkı kazananlara maaş bağlarken hayatını kaybeden emeklilerin ailesinin mağduriyet yaşamaması adına eşine ve çocuğuna bazı koşullarda maaş ödemesi yapıyor. Öte yandan ölen kişinin eşine ve çocuklarına maaş bağlandığı gibi annesi ve babası hayattaysa onlara da maaş bağlanma hakkı tanınıyor.