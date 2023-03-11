Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! Vakıfbank'tan 900.000 TL'ye brüt-net 118 m2 3+1 daire! İstanbul, Kütahya, Sivas...
Bankalar Mart ayında uygun fiyata konut, arsa, otomobil satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ev almak isteyenlere müjde! Kamu bankalarının yeni konut atışı ilanları oldukça dikkat çekiyor. Bu hafta ucuz konut satışlarına yenileri eklendi. İstanbul, Kütahya, Sivas ve daha onlarca ilde sık sık uygun fiyata konut ilanları yayımlanıyor. Bu hafta 2+1, 3+1 daireler 900.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Kaçıran başını taşlara vurur. İşte o ilanlar.
81 ilden herhangi birinde 2+1, 3+1 daire, arsa, iş yeri sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaşa Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan duyuru geldi. Bankaların güncel gayrimenkul satışlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl ev, iş yeri ve arsa almak isteyenler bankaların yeni icradan satış ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak bugün en dikkat çeken ilanlar arasında Vakıfbank'ın 900.000 TL'ye brüt-net 118 m2 3+1 dairesi dikkat çekti. İşte detaylar...
VAKIFBANK'TAN 900.000 TL'YE BRÜT-NET 118 M2 3+1 DAİRE
Vakıfbank'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Kütahya'nın Merkez ilçesinde 3+1 daire (teminat bedeli 45.000 TL) 900.000 TL'ye satılıyor.
Detayları öğrenmek için aşağıda yer alan linki internet arama motoruna yapıştırarak görüntüleyebilirsiniz.
https://www.vakifbank.com.tr/satilik-gayrimenkul-ve-araclar.aspx?pageID=166
Vakıfbank'ın yanı sıra Halk Bankası ve Ziraat Bankası da uygun fiyata konut, arsa, iş yeri ve satışı başlattı.
ZİRAAT BANKASI KONUT- GAYRİMENKUL- ARAÇ SATIŞLARI
Ziraat Bankası güncel konut, gayrimenkul, araç satışlarını görüntülemek için aşağıda yer alan linki internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.