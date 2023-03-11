Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! Vakıfbank’tan 900.000 TL’ye brüt-net 118 m2 3+1 daire! İstanbul, Kütahya, Sivas...

81 ilden herhangi birinde 2+1, 3+1 daire, arsa, iş yeri sahibi olmak isteyen asgari ücretliler, yeni evli çiftler, emekliler, gaziler dikkat! Vatandaşa Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan duyuru geldi. Bankaların güncel gayrimenkul satışlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl ev, iş yeri ve arsa almak isteyenler bankaların yeni icradan satış ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak bugün en dikkat çeken ilanlar arasında Vakıfbank'ın 900.000 TL'ye brüt-net 118 m2 3+1 dairesi dikkat çekti. İşte detaylar...