Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! Brent petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Brent petrolde devam eden düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 10 Ağustos 2022 itibariyle otorin fiyatına 1,00 TL indirim yapılması bekleniyor. Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI, NE KADAR? 10 Ağustos 2022 Shell, BP, Opet İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz fiyat listesi...