Başvuranın cebine ilaç olacak fırsat! Artı masraf ve komisyon derdi yok! 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi müjdesi

Bankalar ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlar için yeni teklifler sundu. Bu bağlamda son açıklamalar ihtiyaç kredisi faiz oranları anbean takip ediliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında bulunuyor.