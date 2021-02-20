Başvuranın cebine ilaç olacak fırsat! Artı masraf ve komisyon derdi yok! 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi müjdesi
Nakit para ihtiyacı olanlar sık sık bankaların kredi hesaplama araçları üzerinde faizleri inceliyor. Bu minvalde 36 aya varan fırsatlarla cazip teklifler kredi çekmek isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Garanti Bankası ise 100 bin liraya kadar kredi veriyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında yer aldı.
Bankalar ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlar için yeni teklifler sundu. Bu bağlamda son açıklamalar ihtiyaç kredisi faiz oranları anbean takip ediliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ayrıca Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla en uygun teklifler arasında bulunuyor.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,90 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 410 lira 19 kuruş.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,74. Aylık taksit tutarı 994,74 TL.
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,56. Aylık taksit tutarı 1.921,55 TL.