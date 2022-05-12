42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? EYT'den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını arıyor. Hem emekli olup hem düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için çeşitli formüller yer alıyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
12.05.2022 08:57 - Son Güncelleme: 12.05.2022 08:57
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını arıyor. Hem emekli olup hem düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için çeşitli formüller yer alıyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.