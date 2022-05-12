Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? EYT'den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? EYT'den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını arıyor. Hem emekli olup hem düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için çeşitli formüller yer alıyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
12.05.2022 08:57 - Son Güncelleme: 12.05.2022 08:57
EYT’den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi erken emeklilik yollarını arıyor. Hem emekli olup hem düzenli bir gelire sahip olmak isteyenler için çeşitli formüller yer alıyor. Erken emeklilik için 2 şart aranıyor. İlki 3600 prim gün adedi ve ikincisi 10 ila 15 sene arasında sigortalı olmak şartlarıdır. Bu şartları yerine getiren herkes SGK' ya verdiği bir dilekçe ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tanımış bulunduğu emeklilik haklarından faydalanmaya başlayabilecektir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

EYT’den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.

EYT’den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor.

EYT’den evvel 15 yıl ve 3600 günle erken emeklilik! 42,43,45,47, 52 yaşında emekli olunabilir mi? 1999 yılı öncesi 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı!

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.

SON DAKİKA