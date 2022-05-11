Emeklilikten sonra çalışanları ilgilendiriyor! Dikkat yüzde 7,5 kesinti yapılıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamındakiler...

Emekli olduğu statü ile kamu ve özel sektörde çalışmasına göre yapılacak işlemler değişiyor. SGK, çalışanların statüsü, tabi oldukları kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, iş yerinde ve iş yeri dışında maruz kaldıkları kaza ve hastalıklar, engellilik ve malullük derece ve durumlarına göre çok değişik şartlarla gelir ve aylıklar bağlıyor. Yeniden çalışma hâlinde bağlanan bu aylık ve gelirlerin bazıları kesiliyor bazıları ise kesilmiyor. İşte GazeteVatan'da yer alan habere göre çalışma hayatına dönmeyi düşünenlerin bilmesi gerekenler...