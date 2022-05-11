Emeklilikten sonra çalışanları ilgilendiriyor! Dikkat yüzde 7,5 kesinti yapılıyor! 4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamındakiler...
4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamında aylık alan dikkat! Emekli olduktan sonra çalışmak istiyorsanız bunlara dikkat etmelisiniz. Çalışanın kazancından yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Peki Çalışan emeklilerin aylığı hangi durumlarda kesilir? Emeklilikten sonra çalışmak isteyenler için yol haritası çıkartıldı. Kadın-erkek fark etmiyor. İşte emekli olduktan sonra çalışma hayatına dönmeyi düşünenlerin bilmesi gerekenler...
4/1-a, 4/1-b, 4/1-c kapsamında emekli maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlar bunu bilmeden çalıştıklarında aylıklarından kesinti yapılıyor. Emekli olduktan sonra çalışmak isteyen bir çok kadın ve erkek bulunuyor. Bazıları emekli maaşı alırken çalışılırsa aylıklarının kesilip kesilmeyeceği konusunda bilgi sahibi değil. Bu içeriğimizde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden maaş alanlara yönelik bilinmesi gerekenlere yer verdik. Peki Emekliyken hangi durumlarda maaş kesintisi olur? Çalışılırken emekli aylığı kesilir mi? İşte yanıtları...
Yeniden çalışmayı düşünen emeklileri neler bekliyor? Normal malullük aylığı almakta olanlar, Harp ve vazife malullük aylığı alanlar, Sürekli iş göremezlik geliri alanlar, SSK'lı olarak çalışmak isteyen emekliler, Bağ-Kur kapsamında çalışmak isteyen emekliler, kamuda çalışmayı düşünenler dikkatlice okusun.
Emekli olduğu statü ile kamu ve özel sektörde çalışmasına göre yapılacak işlemler değişiyor. SGK, çalışanların statüsü, tabi oldukları kanunlar, geçici ve sürekli hastalıkları, iş yerinde ve iş yeri dışında maruz kaldıkları kaza ve hastalıklar, engellilik ve malullük derece ve durumlarına göre çok değişik şartlarla gelir ve aylıklar bağlıyor. Yeniden çalışma hâlinde bağlanan bu aylık ve gelirlerin bazıları kesiliyor bazıları ise kesilmiyor. İşte GazeteVatan'da yer alan habere göre çalışma hayatına dönmeyi düşünenlerin bilmesi gerekenler...