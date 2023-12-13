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SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu?

Yaklaşık 4.7 milyon çalışan emeklinin gözü 5 bin lira tutarındaki ikramiyeye çevrildi. İkramiyenin hangi aşamada olduğu, ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Emekliye 5 bin TL ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 09:30 Güncelleme 13 Aralık 2023, 09:48
SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu? 1

Yeni yıl yaklaşırken; emekliler ikramiye ve zamlara kilitlendi. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeden yararlanacak. Bunun için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda.

SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu? 2

DÜZENLEME HANGİ AŞAMADA?
Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için hazırlanan düzenleme önceki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu? 3

İkramiyenin de içerisinde yer aldığı torba yasa tasarısı, geçen hafta da TBMM Genel Kurulu gündemine de geldi.

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