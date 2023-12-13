SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu?

Yaklaşık 4.7 milyon çalışan emeklinin gözü 5 bin lira tutarındaki ikramiyeye çevrildi. İkramiyenin hangi aşamada olduğu, ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Emekliye 5 bin TL ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detayları...