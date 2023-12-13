SON DAKİKA | Emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri belli oldu mu?

Yaklaşık 4.7 milyon çalışan emeklinin gözü 5 bin lira tutarındaki ikramiyeye çevrildi. İkramiyenin hangi aşamada olduğu, ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? Emekliye 5 bin TL ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detayları...
Yeni yıl yaklaşırken; emekliler ikramiye ve zamlara kilitlendi. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emekliler de 5 bin lira ikramiyeden yararlanacak. Bunun için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda.
DÜZENLEME HANGİ AŞAMADA?
Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için hazırlanan düzenleme önceki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
İkramiyenin de içerisinde yer aldığı torba yasa tasarısı, geçen hafta da TBMM Genel Kurulu gündemine de geldi.