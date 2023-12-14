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Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak...

Türkiye'nin ekonomik gündemi, emekli maaşı ve memur zammı gibi önemli başlıklarla dolup taşıyor. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın koordineli çalışmalarıyla birlikte, Ocak 2024'te milyonlarca vatandaşın geliri artacak. Aralık ayının son haftasına yaklaşırken, maaş zammı düzenlemeleri gündemi hareketlendirecek. Emekliye yapılacak zam için çeşitli formüller gündemde. Seyyanen zam ve refah payı artışı üzerinde duruluyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 06:47 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:54
Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak... 1

Türkiye, emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesiyle ilgili heyecanla beklemeye geçti. Aralık ayı enflasyon rakamları, refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için kritik bir belirleyici olacak. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak... 2

Milyonlar, Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veri, 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli kök maaş zammı ve memur zam oranının belirlenmesini sağlayacak.

Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak... 3

5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, emekliler, kamu çalışanları ve sosyal yardım alan vatandaşlar için beklenen zam oranları büyük ölçüde netleşti.

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