Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak...

Türkiye, emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesiyle ilgili heyecanla beklemeye geçti. Aralık ayı enflasyon rakamları, refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için kritik bir belirleyici olacak. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.
Milyonlar, Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veri, 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından emekli kök maaş zammı ve memur zam oranının belirlenmesini sağlayacak.
5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, emekliler, kamu çalışanları ve sosyal yardım alan vatandaşlar için beklenen zam oranları büyük ölçüde netleşti.