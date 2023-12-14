Emekliye %70 artışla yeni zam hesabı çıktı! %5 ek ödeme dahil en düşük SSK, Bağkur, Tarım maaşı 5 haneli olacak! 10 P. Refah Payı esas alınarak...

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Türkiye, emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları düzenlemesiyle ilgili heyecanla beklemeye geçti. Aralık ayı enflasyon rakamları, refah payı hariç maaş zammı düzenlemeleri için kritik bir belirleyici olacak. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.