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Son dakika... Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?

, emeklilerin maaşlarını tahminlerine göre hesapladı ve emeklilerinin maaşına 68 ile 326 lira arasında artış yapılacak

28 Ağustos 2018 Salı, 02:19:35 Güncelleme: 02:23:24
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Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?.

TAKVİM, emeklilerin Ocak maaşlarını enflasyon tahminlerine göre hesapladı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 326 lira arasında artış yapılacak.

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Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?.

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alan emekliler, bir sonraki maaş artışını ise Ocak'ta alacak. Emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. TAKVİM, emeklilerin Ocak maaşlarını enflasyon tahminlerine göre hesapladı. Tablolarımıza bakanlar yeni maaşları konusunda ipuçları alabilecek.

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Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirliyor. , enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceği tahminini açıkladı.

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Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?.

Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 3.87 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak..

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Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?.

En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden ise, 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı.

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