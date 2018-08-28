Son dakika... Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?
TAKVİM, emeklilerin Ocak maaşlarını enflasyon tahminlerine göre hesapladı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 326 lira arasında artış yapılacak
28 Ağustos 2018 Salı, 02:19:35 Güncelleme: 02:23:24
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi alan emekliler, bir sonraki maaş artışını ise Ocak'ta alacak. Emeklilerin zam oranında enflasyon belirleyici olacak. TAKVİM, emeklilerin Ocak maaşlarını enflasyon tahminlerine göre hesapladı. Tablolarımıza bakanlar yeni maaşları konusunda ipuçları alabilecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı belirliyor. Merkez Bankası, enflasyonun 2018 yılı sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceği tahminini açıkladı.
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