Son dakika... Emekliye 326 lira yeni zam! Zamlı emekli maaşı kaç lira oldu?

En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden ise, 2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı.