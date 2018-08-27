Son dakika... Emeklinin Ocak zammı ne olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak?

Bu tahmine göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.87 olacak. Maaşlarda 39,52 ile 189,32 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. .