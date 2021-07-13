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SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bayram ikramiyesi olarak bin 100 lira ödenirken, bin 625 ile 7 bin 791 lira arasında maaş yatırılacak. Hem maaşlar hem ek ödemeler yüzde 8.45 zam yansıtılarak verilecek. Bin 100 lira ikramiye de aynı anda yatırılacak.

13.07.2021 10:48 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:48
SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı.

SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Emekliler zamlı maaşlarına ve Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşuyor.

SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Temmuz zammının yüzde 8.45 çıkmasının ardından, hem bu artışın yansıtıldığı maaşların hem de bayram ikramiyelerinin ödemelerine başlanıyor.