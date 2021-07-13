SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı
Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bayram ikramiyesi olarak bin 100 lira ödenirken, bin 625 ile 7 bin 791 lira arasında maaş yatırılacak. Hem maaşlar hem ek ödemeler yüzde 8.45 zam yansıtılarak verilecek. Bin 100 lira ikramiye de aynı anda yatırılacak.
13.07.2021 10:48
- Son Güncelleme: 13.07.2021 10:48
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı.
Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.
Emekliler zamlı maaşlarına ve Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşuyor.
Temmuz zammının yüzde 8.45 çıkmasının ardından, hem bu artışın yansıtıldığı maaşların hem de bayram ikramiyelerinin ödemelerine başlanıyor.