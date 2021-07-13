SON DAKİKA: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başladı

Son dakika haberleri... Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bayram ikramiyesi olarak bin 100 lira ödenirken, bin 625 ile 7 bin 791 lira arasında maaş yatırılacak. Hem maaşlar hem ek ödemeler yüzde 8.45 zam yansıtılarak verilecek. Bin 100 lira ikramiye de aynı anda yatırılacak.

13.07.2021 10:48 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





