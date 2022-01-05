Altın fiyatları el yakmaya başladı! Altın fiyatı için o tarih verildi! Olmaz denilen gerçekleşti! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?
Altın fiyatı için o tarih verildi! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar? Sorusu yanıt buldu. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 767 lira civarında hareket ederken; senenin beşinci gününe yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 783,54 lira civarını, en düşük ise 750,98 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 10:06 itibarıyla yüzde 1,18 oranında yükselişle 768,02 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1254 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 160 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 768 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1807 dolar civarını; en düşük ise 1800 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.15 oranında yükselişle 1804 dolardan prosedür gördü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içersinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için yeni haber hazırladık.
Gram altın fiyatı
Geçen haftaya 638 TL'den başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle haftayı 783 TL seviyesinde kapatmıştı. Haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 761 TL seviyesine geriledi.
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir konumunu yükselişe bırakmaya başladı. Ons Altın 6 haftanın en yüksek seviyelerinde prosedür görmeye başladı. Fed'in faiz artırım hamlesinin yaklaşması, küresel enflasyon sorunu, koronavirüsün Omicron varyantının rekorlara niçin olmasını umursamayan altın fiyatları süratli yükselişte.
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GRAM ALTIN DA GÜÇLENİYOR
Gram Altın fiyatları da ons altındaki güçlenmeyle yükseliş yaşıyor.
1850 DİRENCİ AŞILACAK MI?
Ikon Menkul, altın fiyatları amacıyla analizde bulundu. İşte o değerlendirme:
Ons altın yeni seneye sakin başladı ve Asya seansında stabil bir şekilde hareket etti. Geçtiğimiz Cuma 1832 direncine çok yaklaşan sarı metal, bu gece Asya seansında bu direnci geçemeyerek hafif bir şekilde geriliyor. Bu direncin aşılması, bizi 1850 direncine götürebilir. Bu bölgeden downtrend çizgisinin geçmesi yönünden da 1800 direnci mühim olacaktır.