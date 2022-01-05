Altın fiyatları el yakmaya başladı! Altın fiyatı için o tarih verildi! Olmaz denilen gerçekleşti! 22 ayar, 50 gram, 20 gr bilezik ve 0.5 gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 768 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1804 dolar civarında bulunuyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1807 dolar civarını; en düşük ise 1800 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.15 oranında yükselişle 1804 dolardan prosedür gördü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içersinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için yeni haber hazırladık.