2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Peki sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni oranları açıkladı....
03.01.2022 10:50
- Son Güncelleme: 03.01.2022 10:55