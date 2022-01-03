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Haberler Ekonomi 2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Peki sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni oranları açıkladı....

FARUK ERDEM EKONOMI
03.01.2022 10:50 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:55
2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi.

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2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı.

2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi rakamları da belirlemesi açısından büyük önem arz ediyordu.

2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

2021 yılı temmuz-kasım döneminde enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

2021 enflasyon rakamları açıkladı! Sosyal yardımlar ne kadar olacak? Memur ve emekli zam oranları ne oldu? İşte yeni zam rakamları...

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

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