Son dakika... Emekli maaşına Ocak zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar oldu?



YAZIN YAYINLAYALIM:

​İNTİBAK ŞART: 2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Hemen hemen aynı şartlarda ama daha önce emekli olan yakınımın maaşı intibakla beni bayağı geçti. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak düzenlemesinin bir an önce Meclis'e gelmesini ve maaşlarda artış yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerinin bu konudaki hamlelerini yakından izleyeceğiz.

Murat ATILGAN