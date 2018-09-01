Son dakika... Emekli maaşına Ocak zammı! Güncel emekli maaşı ne kadar oldu?
Son dakika... 12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileri ipuçlarını verecek. Ekonomistlerin zam tahmini SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 6.67, memur emeklileri için yüzde 7.17. Güncel emekli maaşı ne kadar? Emekliye zam hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış yüzde 6.67 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme artışına ilaveten 2018'in ikinci yarısında yüzde 3.5'lik oran aşıldığından yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak.
YAZIN YAYINLAYALIM:
İNTİBAK ŞART: 2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Hemen hemen aynı şartlarda ama daha önce emekli olan yakınımın maaşı intibakla beni bayağı geçti. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak düzenlemesinin bir an önce Meclis'e gelmesini ve maaşlarda artış yapılmasını istiyoruz. Milletvekillerinin bu konudaki hamlelerini yakından izleyeceğiz.
Murat ATILGAN