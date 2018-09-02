Son dakika: Emekli maaşına ek ödeme müjdesi! Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika... 12.3 milyon emeklinin yüzde 4 olan ek ödemesinin yüzde 8 olması gündemde. Böylece her ay emeklilerin aldığı para iki katına çıkabilecek. Peki emekli maaşına gelen zamla güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ek ödeme ile ne kadar artış olacak? İşte detaylar...
2 Eylül 2018 Pazar, 02:01:10 Güncelleme: 02:27:27
Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri, vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödeme ile ekstra gelir elde ediyor. Her ay, maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyor. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net maaşlarının yüzde 5'i kadar ek ödeme veriliyor. Bin 106 lira 12 kuruşun üzerindeki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Konuyla ilgili talebi Türkiye Emekliler Derneği gündeme taşıdı. Derneğin Başkanı Kazım Ergün, taleplerini de "Ek ödeme oranı en az yüzde 8-9'a yükseltilmeli" şeklinde açıkladı. Bu talep hayata geçerse, emeklilere her ay maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i yerine yüzde 8'i, yüzde 9'u oranında ek ödeme verilecek.
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