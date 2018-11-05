Son dakika! Emekli maaşı Ocak zammı belli oldu mu? Emekli maaşı Ocak zam oranı ne kadar?
Emeklilerin Ocak zammı için merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca emekli yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü ocak zammına çevirdi. Buradan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen emekliler Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25,24 oldu. Daha önceki tahmin yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı. Peki 2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı belli oldu mu? Memur zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...
Emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zam oranına çevirirken Merkez Bankası emekli zammını doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte yıl sonu enflasyon rakamı da Eylül ayına göre artış göstererek yüzde 25.24'e yükseldi. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emeklinin Ocak zammı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? İşte emekli Ocak zammı ile ilgili detaylar...
ENFLASYON HEDEFİ KAÇ OLARAK AÇIKLANDI?
Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefi yüzde 20,8 olarak belirlenmişti. Buna göre 2018 yılının sonunda enflasyonun yüzde 20,8 oranında gerçekleşmesi bekleniyordu. Merkez Bankası'nın açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte ise yıl sonu enflasyon rakamı yüzde 25.24'e yükseldi.
MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Yüzde 15,09'luk orana göre zam oranlarını hesaplayalım. Memur emeklilerine ve memurlara yüzde 3.5'luk Temmuz zammının üzerine yüzde 11,59 enflasyon farkı oluşacak. Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 artış ve yüzde 11,59 enflasyon farkıyla yüzde 15,59'u bulacak.