Son dakika! Emekli maaşı Ocak zammı belli oldu mu? Emekli maaşı Ocak zam oranı ne kadar?

Emeklilerin Ocak zammı için merakla beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca emekli yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü ocak zammına çevirdi. Buradan gelecek müjdeli bir haberi bekleyen emekliler Ocak ayında yapılacak zam oranının ne kadar olacağını da merak ediyor. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25,24 oldu. Daha önceki tahmin yüzde 24,52 olarak açıklanmıştı. Peki 2019 Ocak emekli zammı belli oldu mu? Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak zam oranı belli oldu mu? Memur zammı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar...

5 Kasım 2018 Pazartesi, 10:19:33 Güncelleme: 10:39:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





