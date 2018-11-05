TOKİden dar gelirliye müjde! 269 lira taksitle ev sahibi nasıl olunur?

TOKİ'den dar gelirliye müjde! 269 lira taksitle ev sahibi nasıl olunur?
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi TOKİ projelerini ve ilanlarını yakından takip ediyor. Özellikle dar gelirli aileler için güzel imkanlar sunan TOKİ, 269 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte TOKİ'nin dar gelirli aileler için hazırladığı projeler...
5 Kasım 2018 Pazartesi, 11:25:22
Güncelleme: 11:31:51
Dar gelirli vatandaşların bütçesine özel konutların fiyatı 77 bin liradan başlıyor ve 20 yıl da ödeme imkanı var. İşte kira öder gibi alınabilecek evler...
269 LİRA TAKSİTLE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kasım itibarıyla 7 bin 807 konutu satışa sundu. 35 ilde hayata geçirilen konutlar özellikle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sağlıyor.
Evlerin taksiti bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 269 liradan başlıyor. 20 yıla kadar ödeme imkanı sunulan konutların fiyatı ise 77 bin liraya kadar düşüyor.
BORÇ BİTENE KADAR...
Konut sahibi olmak için başvuranları bazı şartlar bekliyor. Buna göre; alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemiyorlar.
Ayrıca, bazı projelerde, satın alınan konutta borç bitene kadar alıcının veya ailesinin ikamet etmesi şartı aranıyor. Konutta ikamet edilmediği tespit edilirse sözleşme feshedilebiliyor.