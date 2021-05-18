ŞOK'ta ikili yirmi beş fırsatı! ŞOK aktüel kataloğunda hem 25 TL üzeri hem de %25 indirim kampanya açıklaması!

ŞOK 19 Mayıs aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesi açıklandı. Markete bu hafta yüzde 25 indirim fırsatıyla Depend Emici Külot Kadın ürünü 42,95 lira yerine 32,21 liraya satışa sunulacak. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Finish Hepsi Bir Arada 30'lu Tablet ve Aytaç Fermente Sucuk ürünlerinde büyük fırsat var. Kataloğda ayrıca Silen Tuvalet Kağıdı 32'li, Banat Tiryakilere Özel Diş Fırçası, Karmen %20 Bütün Antep Fıstıklı Çikolata, Malatya Pazarı Leblebi Şekeri ve Haribo Croco Hula Loop ürünleri dikkat çekti.

18.05.2021 15:44 - Son Güncelleme: 18.05.2021 15:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





