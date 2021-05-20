ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! Cüzdanlarınızı ceplerinizi kontrol edin! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oldu

ATM'den emekli maaşını çekti ve servete kondu! 50 TL'si bir anda 50.000 TL oldu. Son zamanlarda medyada sıklıkla yer bulan hatalı basılan paralar haber olmaya devam ediyor. Son olarak ise Ardahan'da hatalı banknot vakası yaşandı. Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.

20.05.2021 08:32 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





