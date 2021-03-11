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SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Merkez Bankası'nın flaş hamleleri ile dolar kuru Şubat ayında son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Son günlerde sürekli olarak dalgalanan dolar kuru Merkez Bankası ve FED'in toplantısına odaklandı. Doların sürekli olarak dalgalanmasının ardından yatırımcılar "dolar düşmeye devam edecek mi?" sorusunun yanıtını ararken Yatırım kuruluşu Credit Suisse'den flaş bir tahmin geldi. İşte detaylar…

11.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 11.03.2021 09:00
SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Borsa, emtia derken yurt içinde dolar 7.80 TL'ye kadar yükseldi. Panik alımların ertesinde ABD piyasalarında sakinleşmenin de etkisi ile kur yeniden 7.61 TL'ye gevşedi.

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SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Dolarda 7.54 TL'nin üzerinde 8.05 TL hedefiyle pozisyonlar korunuyor. Merkez Bankası'nın toplantısına kadar biraz daha sakin bir seyir yaşanabilir.

SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Gerek yerli gerekse yabancı kurumlar, enflasyon ve kur hareketlenmesinden dolayı faizde artış beklentisine girdi. TCMB'den 100 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

TAHMİNLER NASIL?
TCMB 18 Mart'ta toplanacak. Fed toplantısı ise bir gün önce yapılacak. Her iki merkez bankasının kararı da yakından izlenecek. Faiz kararına kadar piyasalarda bekle - gör eğilimi hâkim olacak.

SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?

Yatırım kuruluşu Credit Suisse, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin istikrar kazanmasının tek başına dolar/TL paritesinde güçlü aşağı yönlü hareket yaratmayacağı yönünde değerlendirmede bulundu.