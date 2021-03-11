SON DAKİKA! Dolar kuru için flaş tahmin! Dolar almalı mı? Dolar düşecek mi yükselecek mi?
Merkez Bankası'nın flaş hamleleri ile dolar kuru Şubat ayında son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Son günlerde sürekli olarak dalgalanan dolar kuru Merkez Bankası ve FED'in toplantısına odaklandı. Doların sürekli olarak dalgalanmasının ardından yatırımcılar "dolar düşmeye devam edecek mi?" sorusunun yanıtını ararken Yatırım kuruluşu Credit Suisse'den flaş bir tahmin geldi. İşte detaylar…
11.03.2021 09:00
- Son Güncelleme: 11.03.2021 09:00