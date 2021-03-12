Almak isteyenler bunu yapın! Dolar ve altın fiyatlarında durum tersine döndü! (dolar ve altın düşer mi yükselir mi?)
Son Dakika: Dolar ve altın fiyatlarında durum tersine döndü! Son 2 haftadır devamlı olarak yükseliş içinde olan dolar kuru ile altın maliyetlerinde bugün düşüş başladı. Gelen son sayılara göre haftanın ilk harekât günü olan dün de yükselen gram altın ile dolar kurunda bugün süratli bir düşüş görüldü. Gram altın 6 TL kıymet kaybederken dolar kurunda 25 kuruştan fazla düşüş yaşandı. İşte piyasalardan alınan son dakika bilgileri. Dün 7.78 TL seviyesine kadar çıkarak son dönemlerin en yüksek seviyesini gören dolar kurunda yükseliş , bugün yerini düşüşe bıraktı ve grafikte eğilim aşağı doğru oldu. Gram altında sabah saatlerinde 421 lira seviyeleri görülmüştü. Ancak akşam saatlerinde yükseliş, yerini düşüşe bıraktı.
Son dakika haberi: Dolar kuru ile altın fiyatlarında grafik tersine döndü. Dolar ile altında yaşanan yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Haftanın ortasına gelindiğinde altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar, 11 Mart altın fiyatları ne kadar 2021? Altın ne kadar oldu? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL? sorularıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de bugünkü altın fiyatlarıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. ABD Temsilciler Meclisi'nin mali teşvik paketini çarşamba günü oylaması beklenirken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen mali teşvik paketinin enflasyon problemine yol açacak kadar büyük olmadığını söyledi.