Almak isteyenler bunu yapın! Dolar ve altın fiyatlarında durum tersine döndü! (dolar ve altın düşer mi yükselir mi?)

Son Dakika: Dolar ve altın fiyatlarında durum tersine döndü! Son 2 haftadır devamlı olarak yükseliş içinde olan dolar kuru ile altın maliyetlerinde bugün düşüş başladı. Gelen son sayılara göre haftanın ilk harekât günü olan dün de yükselen gram altın ile dolar kurunda bugün süratli bir düşüş görüldü. Gram altın 6 TL kıymet kaybederken dolar kurunda 25 kuruştan fazla düşüş yaşandı. İşte piyasalardan alınan son dakika bilgileri. Dün 7.78 TL seviyesine kadar çıkarak son dönemlerin en yüksek seviyesini gören dolar kurunda yükseliş , bugün yerini düşüşe bıraktı ve grafikte eğilim aşağı doğru oldu. Gram altında sabah saatlerinde 421 lira seviyeleri görülmüştü. Ancak akşam saatlerinde yükseliş, yerini düşüşe bıraktı.

12.03.2021 08:57 - Son Güncelleme: 12.03.2021 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





