SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 2025 yılında en çok merak edilen konulardan biri. 2024 yılı sonuna kadar belirlenen maaş artışlarının ardından, 2025 yılı için yeni düzenlemeler yapılacak. Özellikle 12.500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme bekleniyor.

Aralık ayının sonuna yaklaşırken önemli ekonomik gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günü asgari ücretle ilgili ikinci toplantının yapılması bekleniyor. Bu toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı netlik kazanacak. Ayrıca yıl sonunda açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin ve memurların maaş artış oranları da belli olacak.

Enflasyon Verileri ve Emekli Maaşlarına Yansımalar 2024 yılı için beklenen enflasyon verileri emeklilerin maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkileyecek. 5 aylık enflasyon oranı %14,57 olarak belirlenmişti. Yılın geri kalanında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artışıyla birlikte yeni maaş artışları şekillenecek.

Ocak ayında açıklanacak olan yıllık enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve bu oran emeklilere yapılacak maaş artışlarını belirleyecek.