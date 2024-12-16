SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 2025 yılında en çok merak edilen konulardan biri. 2024 yılı sonuna kadar belirlenen maaş artışlarının ardından, 2025 yılı için yeni düzenlemeler yapılacak. Özellikle 12.500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme bekleniyor.
Aralık ayının sonuna yaklaşırken önemli ekonomik gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günü asgari ücretle ilgili ikinci toplantının yapılması bekleniyor. Bu toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı netlik kazanacak. Ayrıca yıl sonunda açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin ve memurların maaş artış oranları da belli olacak.
Enflasyon Verileri ve Emekli Maaşlarına Yansımalar
2024 yılı için beklenen enflasyon verileri emeklilerin maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkileyecek. 5 aylık enflasyon oranı %14,57 olarak belirlenmişti. Yılın geri kalanında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artışıyla birlikte yeni maaş artışları şekillenecek.
Ocak ayında açıklanacak olan yıllık enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve bu oran emeklilere yapılacak maaş artışlarını belirleyecek.
SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon artışını doğrudan maaşlarına yansıyacak şekilde alacak. Yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranı %15 ile %17 arasında değişmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise %6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı eklenerek maaşlar belirlenecek. Bu kesim için ise artış oranının %12 ile %14 arasında olması öngörülüyor.
Taban Maaş Artışı ve Beklentiler
Emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de taban maaş artışı. 2024 Temmuz ayında 10.000 TL olan taban maaş 12.500 TL'ye çıkarılmıştı.
Şu anki düzenlemede emekli maaşı 12.500 TL'nin altında olanlara seyyanen ödeme yapılmakta ve maaşları 12.500 TL'ye tamamlanmaktadır.
2025 yılı için taban maaş artışının 3 Ocak'tan sonra yapılması bekleniyor.
Bu artış yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra 12.500 maaşın hemen üzerinde maaş alan emekliler de bu artıştan faydalanacak.
Yeni taban maaş artışı 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %44 civarında.
Bu oran gerçekleşirse 6 aylık enflasyon artışı %15,45 olacaktır ve taban maaş 14.431 TL'ye çıkacaktır.
Eğer yıl sonu enflasyonu %45 olursa taban maaş 14.532 TL'ye yükselecek.
Enflasyon %46'ya çıkarsa taban maaş 14.631 TL olarak belirlenecektir.
Ancak uzmanlar %20'lik bir artışla taban maaşın 15.000 TL olmasını bekliyor.
Örnek Emekli Maaş Hesaplaması ve Seyyanen Ödemeler
Emekli maaşları kök maaş artışı ve ek ödemelerle birlikte hesaplanmaktadır. Örneğin 10.000 TL maaşı olan bir emeklinin Ocak ayında %20'lik artışla kök maaşı 12.000 TL olacak.
%4 ek ödeme ile birlikte toplam maaşı ise 12.480 TL'ye çıkacak.
Ancak yeni belirlenen taban maaş olan 15.000 TL'nin altında kalan maaşlara 2.520 TL seyyanen ödeme yapılacak ve emeklinin hesabına 15.000 TL yatırılacaktır.
Bu hesaplamalar taban maaş artışının yanı sıra emeklilere yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağı hakkında da önemli bilgiler sunmaktadır.