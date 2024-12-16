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SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem'den örneklerle yeni hesap...

2025 yılı, emekliler ve asgari ücretli çalışanlar için önemli maaş artışlarının yapıldığı bir yıl olacak. Özellikle emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler ve asgari ücret artışları birçok vatandaşın yaşam standardını doğrudan etkileyecek. 2025 yılı itibarıyla yapılacak artışların ekonomik koşullar ve enflasyon oranlarına göre şekillenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili son değerlendirmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptı. İşte taban aylık formülleri ve son verilerle yeni maaş hesaplaması.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:03 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 08:03
SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Emekli maaşlarına yapılacak artış, 2025 yılında en çok merak edilen konulardan biri. 2024 yılı sonuna kadar belirlenen maaş artışlarının ardından, 2025 yılı için yeni düzenlemeler yapılacak. Özellikle 12.500 TL'nin üzerinde maaş alan emekliler için önemli bir iyileştirme bekleniyor.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Aralık ayının sonuna yaklaşırken önemli ekonomik gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Pazartesi günü asgari ücretle ilgili ikinci toplantının yapılması bekleniyor. Bu toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışı netlik kazanacak. Ayrıca yıl sonunda açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin ve memurların maaş artış oranları da belli olacak.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Enflasyon Verileri ve Emekli Maaşlarına Yansımalar

2024 yılı için beklenen enflasyon verileri emeklilerin maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkileyecek. 5 aylık enflasyon oranı %14,57 olarak belirlenmişti. Yılın geri kalanında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon artışıyla birlikte yeni maaş artışları şekillenecek.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Ocak ayında açıklanacak olan yıllık enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve bu oran emeklilere yapılacak maaş artışlarını belirleyecek.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

SSK ve Bağkur emeklileri 6 aylık enflasyon artışını doğrudan maaşlarına yansıyacak şekilde alacak. Yapılan hesaplamalara göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranı %15 ile %17 arasında değişmesi bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise %6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı eklenerek maaşlar belirlenecek. Bu kesim için ise artış oranının %12 ile %14 arasında olması öngörülüyor.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Taban Maaş Artışı ve Beklentiler

Emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de taban maaş artışı. 2024 Temmuz ayında 10.000 TL olan taban maaş 12.500 TL'ye çıkarılmıştı.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Şu anki düzenlemede emekli maaşı 12.500 TL'nin altında olanlara seyyanen ödeme yapılmakta ve maaşları 12.500 TL'ye tamamlanmaktadır.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

2025 yılı için taban maaş artışının 3 Ocak'tan sonra yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Bu artış yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra 12.500 maaşın hemen üzerinde maaş alan emekliler de bu artıştan faydalanacak.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Yeni taban maaş artışı 6 aylık enflasyon oranına göre şekillenecek.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %44 civarında.

Bu oran gerçekleşirse 6 aylık enflasyon artışı %15,45 olacaktır ve taban maaş 14.431 TL'ye çıkacaktır.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Eğer yıl sonu enflasyonu %45 olursa taban maaş 14.532 TL'ye yükselecek.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Enflasyon %46'ya çıkarsa taban maaş 14.631 TL olarak belirlenecektir.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Ancak uzmanlar %20'lik bir artışla taban maaşın 15.000 TL olmasını bekliyor.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Örnek Emekli Maaş Hesaplaması ve Seyyanen Ödemeler

Emekli maaşları kök maaş artışı ve ek ödemelerle birlikte hesaplanmaktadır. Örneğin 10.000 TL maaşı olan bir emeklinin Ocak ayında %20'lik artışla kök maaşı 12.000 TL olacak.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

%4 ek ödeme ile birlikte toplam maaşı ise 12.480 TL'ye çıkacak.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Ancak yeni belirlenen taban maaş olan 15.000 TL'nin altında kalan maaşlara 2.520 TL seyyanen ödeme yapılacak ve emeklinin hesabına 15.000 TL yatırılacaktır.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLADI: 4 milyon emekliye yeni taban aylık! Faruk Erdem’den örneklerle yeni hesap...

Bu hesaplamalar taban maaş artışının yanı sıra emeklilere yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağı hakkında da önemli bilgiler sunmaktadır.