Bakanlık tarafından sağlanan bu yardım, belirli koşulları taşıyan kadınları kapsıyor. Yardımdan faydalanabilecek hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor:
Eşi vefat etmiş kadınlar: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş olmak şartı aranıyor.
Sosyal güvencesi olmayan bireyler: Hanede sosyal güvenceye sahip bir bireyin bulunmaması gerekiyor.
3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahipleri: Bu kanuna göre gelir seviyesi düşük olan bireyler yardımdan faydalanabiliyor.
Eşi vefat eden kadınlara yapılan destek ödemeleri, 2 aylık periyotlar halinde hesaplarına yatırılıyor. Ödeme detayları ise şöyle:
Aylık ödeme: 1.000 TL
2 aylık periyot: 2.000 TL
Yıllık toplam ödeme: 12.000 TL
Bu destek, kadınların ekonomik zorluklarını bir nebze hafifletmeyi ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
Destek ödemesinden faydalanmak isteyen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunabilir. Başvuru işlemleri şu şekilde yapılabilir:
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Yaşadığınız il veya ilçedeki vakıflar üzerinden başvuru yapılabilir.
Başvuru sırasında gerekli belgeler ve detaylı bilgiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.