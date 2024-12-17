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Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi kadınlar için başlattığı sosyal yardım programlarını sürdürüyor. Eşi vefat eden kadınlara özel yıllık 12 bin TL destek sağlanıyor.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 08:38
Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Bakanlık tarafından sağlanan bu yardım, belirli koşulları taşıyan kadınları kapsıyor. Yardımdan faydalanabilecek hak sahipleri şu şekilde sıralanıyor:

Eşi vefat etmiş kadınlar: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş olmak şartı aranıyor.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Sosyal güvencesi olmayan bireyler: Hanede sosyal güvenceye sahip bir bireyin bulunmaması gerekiyor.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahipleri: Bu kanuna göre gelir seviyesi düşük olan bireyler yardımdan faydalanabiliyor.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Ödeme Detayları: Aylık ve Yıllık Destek Miktarları

Eşi vefat eden kadınlara yapılan destek ödemeleri, 2 aylık periyotlar halinde hesaplarına yatırılıyor. Ödeme detayları ise şöyle:

Aylık ödeme: 1.000 TL

2 aylık periyot: 2.000 TL

Yıllık toplam ödeme: 12.000 TL

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Bu destek, kadınların ekonomik zorluklarını bir nebze hafifletmeyi ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Başvuru Süreci

Destek ödemesinden faydalanmak isteyen kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunabilir. Başvuru işlemleri şu şekilde yapılabilir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV): Yaşadığınız il veya ilçedeki vakıflar üzerinden başvuru yapılabilir.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun
  1. e-Devlet Üzerinden Başvuru: Online başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet kapısını kullanabilir.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Başvuru sırasında gerekli belgeler ve detaylı bilgiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Bakanlık 12.000 TL yardım yapacak: Geri ödemesi yok başvurun

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Programları

Derleme: Takvim.com.tr