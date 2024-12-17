Asgari ücret zammı hangi maaşları etkileyecek? 3’LÜ REFERANS SAĞLAYACAK! İşte yeni hesaplama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplandı. İlk toplantıda rakam netleşmese de tahminler ve artış oranları üzerinde duruldu. 2025 yılı asgari ücret artışı emeklileri de dolaylı olarak etkileyecek. Enflasyon oranları ve pazarlıklar ocak ayında yapılacak maaş artışlarını şekillendirecek. Peki, yeni yılın maaş artışları ne kadar olacak? İşte son açıklamalar ve tahminler.
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Çalışanların alım gücünü korumak amacıyla asgari ücretin yıllık yüzde 35-40 oranında artırılması gündemde. Bu oran enflasyon verileri doğrultusunda netleşecek. Çalışan kesim için temel kriter enflasyon oranı olurken, işverenler maliyet ve rekabet koşullarını masaya getirdi.
Emekliler için Beklentiler
Asgari ücret artışı sadece çalışanları değil emekli maaşlarını da dolaylı olarak etkiliyor.
2025 yılı için:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 6 aylık enflasyon artış oranının yüzde 15-17 arasında olacağı tahmin ediliyor.
Memur ve Memur Emeklileri: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla yüzde 12-14 arası bir zam bekleniyor.
Ancak yıl sonu enflasyon oranlarının yüksek gelmesi durumunda emeklilere ek bir refah payı verilmesi de masada.
Asgari Ücret ve Sosyal Yardımlar
Asgari ücretin artışı, birçok sosyal yardım ödemesini etkiliyor:
Engelli Maaşı, 65 Yaş Aylığı ve Evde Bakım Parası gibi yardımlar, hane gelirinin brüt asgari ücrete oranına göre hesaplanıyor.
Bu sosyal yardımlar memur maaş artışları oranında ocak ve temmuzda güncelleniyor.
Komisyonda Hangi Konular Tartışılıyor?
Asgari ücret artışı, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, aşağıdaki kalemleri de etkiliyor:
Vergi dışı kazanç tutarı, kıdem tazminatı ve rapor parası.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşı ve ödenekler de yükselecek.
Konuyla ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Youtube hesabı üzerinden aktardı.
İşte açıklamalarından öne çıkanlar;
Hareketli bir aya başladık ve zaten Aralık ayının oldukça yoğun geçeceğini biliyorduk. Öncelikle, asgari ücretin bu ay belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca 5 aylık enflasyon oranı da ortaya çıktı ve önümüzdeki ay içinde önemli ipuçları gelmeye devam edecek. Bu gelişmeler Ocak ayında emekli ve memurların maaş artışlarını doğrudan etkileyecek.
Asgari Ücret Görüşmeleri
Asgari ücretle ilgili ilk toplantı 10 Aralık'ta yapıldı. Ancak bu toplantıdan hemen bir sonuç çıkması beklenmiyordu. İlk toplantının amacı çalışma takviminin ve usullerin belirlenmesiydi.
Taraflar rakamları masaya getirmediler. Ancak ikinci ve üçüncü toplantılarda somut teklifler bekleniyor. İkinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak, üçüncü toplantı ise TİSK tarafından düzenlenecek.
Bu iki toplantıda rakamlar masaya gelebilir ve bu aşama önemli pazarlıklara sahne olacaktır.
Enflasyonun Rolü
Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli veri enflasyon oranı olacak. Geçtiğimiz yıllarda da enflasyon pazarlıkların ana unsuru oldu. Çünkü ücretlerin satın alma gücünün korunması için enflasyona karşı bir denge kurulması gerekiyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %44 civarında ve diğer anketlerde de %45-46 arası oranlar görülüyor.
Yıl sonunda %44 ile %46 civarında bir enflasyonla karşılaşmamız bekleniyor. Ancak bu oranların pazarlık masasında nasıl şekilleneceği hala belirsiz. İşçi tarafı enflasyon verilerine, hayat pahalılığına ve geçim endeksine dayanarak taleplerini iletecek; işveren tarafı ise maliyetler, rekabet ve istihdamın korunması gibi faktörleri göz önünde bulunduracak.
Beklenen Asgari Ücret Artışı
Enflasyon beklentileri doğrultusunda asgari ücrette %35-40 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Eğer bu oranlar uygulanırsa, net asgari ücretin 23.000 TL ile 24.500 TL arasında bir seviyeye gelmesi söz konusu olabilir.
Bu rakamlar özellikle işveren tarafından yapılacak teklifler ve işçi tarafının pazarlığına göre şekillenecek. Pazarlıkların ardından asgari ücretle ilgili kararlar açıklanacak.
Emekli Maaşları ve Beklenen Artış
Emekli maaşlarına yönelik artış ise, 5 aylık enflasyon verilerine göre %14,5 civarında bir artış gösterdi. Aralık ayında enflasyon oranı belirlendikçe yıl sonunda 6 aylık enflasyon %15-17 arasında bir orana ulaşabilir. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında bu seviyelerde bir artış yapılması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri içinse enflasyon farkı ile birlikte %12-14 civarında bir artış gerçekleşebilir.
Asgari Ücretin Etkisi
Asgari ücrete yapılacak artış genellikle emekliler ve memurlar açısından da bir referans oluyor. Geçtiğimiz yıllarda asgari ücrete yapılan yüksek artışlar emeklilere de benzer oranlarda yansıtıldı. Bu yıl da asgari ücrete yapılacak yüksek artış, emekliler ve memurlar için daha yüksek bir maaş artışı sağlayabilir. Özellikle, asgari ücrette yapılacak %35-40 civarındaki artış emekli maaşlarının enflasyon artışlarının üzerinde bir oranda yapılmasına olanak tanıyabilir.
Aralık ayında belirlenecek asgari ücret milyonlarca çalışanı ve emekliyi etkileyen önemli bir karar olacak. Özellikle asgari ücretin belirlenmesi, emekli maaşlarına, sosyal yardımlara ve memur maaşlarına da etki edecek. Bu süreçte yapılacak pazarlıklar, işçi ve işveren kesimlerinin talepleri, ve enflasyon beklentileri büyük önem taşıyor.
Tüm bu gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz ve Ocak ayında yapılacak maaş artışları milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek."