RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

Emekliler yılın ilk ikramiyesini bu ay alacak. Tutarın zamlanması gündemde. İkramiyeyi bin 100 liradan bin 496 ile 2 bin 500 lira, 2 bayramda da 2 bin 993 ile 5 bin lira aralığına çıkaracak 5 formül konuşuluyor.

Çığıl Ön Yener
06.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 06.04.2022 07:00
İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

■ Ne kadar ödenecek?
Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

■ 2 aylık alanlar ne yapacak?
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...

■ Kesinti yapılabiliyor mu?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

SON DAKİKA