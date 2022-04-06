İkramiye zammı gündemde! Peki emekliler, dul ve yetimler ne kadar alacak? İşte 10 soruda kazanç rehberi...
Emekliler yılın ilk ikramiyesini bu ay alacak. Tutarın zamlanması gündemde. İkramiyeyi bin 100 liradan bin 496 ile 2 bin 500 lira, 2 bayramda da 2 bin 993 ile 5 bin lira aralığına çıkaracak 5 formül konuşuluyor.
06.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 06.04.2022 07:00
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
■ Ne kadar ödenecek?
Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.