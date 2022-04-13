RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu zamanlarda bir iş sahibi olarak bütçesini ferahlatmak isteyen vatandaşlara, İŞKUR'dan müjdeli haber geldi. Ülke içi istihdamın yükselmesine aracılık eden kurum, yeni dönemde alakalı şartları gerçekleştiren bütün işsiz vatandaşlara, değişik tutarlarda günlük ödeme yapılacağını bildirdi. İşte İŞKUR'un ödemelerine dair haberin devamı

takvim.com.tr
13.04.2022 08:48 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:48
Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları sayesinde ülke genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına çeşitli projeler geliştiren Türkiye İş Kurumu, geliştirdiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.

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Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan ücret ödemeli hizmet, kısa süre içerisinde arama motorlarında en çok sorgulanan kurum hizmetlerinden biri olmayı başardı. Vatandaşlar, kurumun ilgili istihdam hizmetinden nasıl yararlanacaklarını araştırmaya başladılar.

Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Ekonomik şartların çeşitli faktörler çerçevesinde giderek daha da zorlaştığı şu günlerde işsiz olan vatandaşlar, geçimlerini sağlayamadıkları için iflas bayrağını çekmek zorunda kaldılar.

Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Bu noktada devreye giren Türkiye İş Kurumu, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu İşbaşı Eğitim Programı'nı duyurarak, vatandaşlara istihdam alanının yaratılacağını ve karşılığında günlük ücret ödeneceğini bildirdi.

Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilen İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kaydı bulunan ve işsiz olan vatandaşların, mesleki tecrübeye sahip olabilmelerini ve teorik olarak bildikleri meslekleri uygulamaya dökebilmelerini sağlayan bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.

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