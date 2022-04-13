Biraz önce açıklandı! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları

Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları sayesinde ülke genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına çeşitli projeler geliştiren Türkiye İş Kurumu, geliştirdiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.