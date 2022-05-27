O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz'da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!
Yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler şimdi heyecanla ikramiyelerini beklemeye başladı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!
27.05.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:36
Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişe girdi. Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin 100 liradan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin 200 lira ikramiye ödemesi alacak. Ancak Kurban Bayamı ikramiyelerine zam beklentisi oluştu. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.