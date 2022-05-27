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Haberler Ekonomi O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz'da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz'da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

Yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler şimdi heyecanla ikramiyelerini beklemeye başladı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!

takvim.com.tr
27.05.2022 09:36 - Son Güncelleme: 27.05.2022 09:36
O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişe girdi. Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin 100 liradan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin 200 lira ikramiye ödemesi alacak. Ancak Kurban Bayamı ikramiyelerine zam beklentisi oluştu. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!

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O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?

Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.

O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Eğer ikramiyelerde asgari ücrete Ocak ayında yapılan rekor artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

Dul ve yetimler, hisseleri oranında İkramiyede yapılacak artıştan yararlanabilecek.

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