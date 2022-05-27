O tarih gelip çatıyor! Kurban Bayramı ikramiyelerine 2.500 TL zam sinyali! Temmuz’da emekliye çifte kazanç takvimi oluştu!

Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyişe girdi. Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi bekliyor. 13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin 100 liradan geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin 200 lira ikramiye ödemesi alacak. Ancak Kurban Bayamı ikramiyelerine zam beklentisi oluştu. Peki, Kurban Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar!