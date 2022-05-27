66 TL’lik ödemeye 50 bin TL’lik kredi müjdesi geldi! Yeni mezunlar 9 ay, tecrübeliler 3 ay taksit erteleyebilecek!

Türkiye'nin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, geliştirdiği kredi kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez de avukatlar için özel olarak kredi hizmeti vereceğini açıkladı. Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan avukat kredisi kampanyasının ayrıntılarını belli oldu.