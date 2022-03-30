Son dakika bayram ikramiyesi zammı! İlk tarih ve rakam geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Gözler oradaydı!
13 milyondan çok emeklinin gözü kulağı 2022 yılında ödenecek emekli bayram ikramiyelerinde! Emekli bayram ikramiyelerinin geride bıraktığımız yıl 100 TL artırılmasının ardından bu yıl ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. 2022 yılların ilk emekli bayram ikramiyesi ödemelerine sadece birkaç hafta kala bireylerin ise zam beklentisi iyice artmış halda. Yeni yıl hedefiyle teşhis edilen asgari ücret zam oranları ve enflasyon oranlarına göre artırılması beklenen bayram ikramiyelerinde alternatif formüller de öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesinde son hal ne? İşte 2022 emekli Ramazan bayramı ikramiyeleri ve ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili yepyeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk ödemelerin yapılmasına sadece haftalar kala vatandaşlar ise zam beklentisi iyice artırmış durumda. Özellikle son dönemde birçok ürünün fiyatının artması ve gelen yeni zamlar nedeniyle vatandaşlar emekli ikramiyelerinden de makul oranda artış yapılmasını talep ediyor.
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesi için geri sayım başladı. 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı için 2022 yılında bu tarihten önce ödeme yapılması hedefleniyor.
Kulislerde ise konuşulan dört farklı formül dikkat çekiyor. Bu formüllere göre yapılacak zam oranları arasında en yüksek oran 2.126,70 TL ile iki bayramdan toplam asgari ücret oranında ödeme yapılması oldu.