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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu

Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında duyurduğu 'Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu. Buna göre; ısı yalıtım kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak, konut başına azami 50 bin lira alınabilecek.

AA
07.06.2022 13:51 - Son Güncelleme: 07.06.2022 14:00
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 70
Derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

BİNA ISI YALITIMIYLA EN AZ YÜZDE 35-45 TASARRUF SAĞLANIYOR
Ayrıca, sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı oluşuyor. Öte yandan, bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor.

Söz konusu nedenler, konutlarda ısı yalıtımının önemini artırıcı nitelik taşıyor.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

SON DAKİKA! KONUTLARDA ISI YALITIM KREDİ PAKETİ'NİN DETAYLARI
Başkan Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek. Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

ISI YALITIMI KREDİSİ 60 AY VADELİ OLACAK VE FAZİ YÜZDE 0,99 OLACAK
Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek.

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