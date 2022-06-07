SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’nin detayları belli oldu

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 70

Derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor.