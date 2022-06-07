Asgari ücrete enflasyon farkı var mı, verilecek mi? Enflasyon farkı ne kadar, nasıl hesaplanır? Temmuz'da asgari ücrete 2. ek zam gelecek mi?
3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ilişkin, ''Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.'' açıklaması heyecan yarattı. Peki Asgari ücrete enflasyon farkı var mı, verilecek mi? Enflasyon farkı ne kadar, nasıl hesaplanır? Temmuz'da asgari ücrete 2. ek zam gelecek mi?
Asgari ücrete enflasyon farkı var mı, verilecek mi? Enflasyon farkı ne kadar, nasıl hesaplanır? Temmuz'da asgari ücrete 2. ek zam gelecek mi? soruları Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bir süredir beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Milyonlarca memur ve emekliyi sevindiren haberin ardından asgari ücretliler Temmuz'da kendilerine ara zam yapılacak mı merak ediyor. İşte Erdoğan'ın son dakika asgari ücret açıklaması...
Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi çalışmalarımızda sürecektir. Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Nebati "Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" mesajı paylaştı.