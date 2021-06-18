Son dakika banka mevduat faizleri uçuş moduna geçti! Faizler alev gibi parladı! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

Banka mevduat faiz oranları tek tek değişti! 30.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankalar merkez bankasından gelen açıklamalar ile kredilerle ilgilioranları güncelledi. Bankaların kendi aralarında mevduat faizi rekabeti hız kazanırken parasını bankada tutanlara sevindiren haber geldi. Bu noktada gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, güncel faiz oranlarını merak edip araştırmaya başladı. Peki Haziran 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 30.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 30 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...

18.06.2021 08:58 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





