BİM market yaza özel şıkır şıkır kampanyalar raflarda! BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda 70 üründe dev indirim fırsatı!

BİM 18 Haziran aktüel kataloğunda teknolojiden, mutfak ürünlerine, çocuk bisikletinden termosa, kol saatinden şişme şezlonga kadar dev indirim fırsatı raflara gelecek. BİM aktüel kataloğu bu hafta pek çok fırsatlı ürün satışa sunuldu. BİM'de bu hafta, Arnica Blender Seti, SCHWARTZ Saç Sakal Kesme Makinesi, Relax Musluklu Çelik Termos, Fakir Gratiana Termoslu Filtre Kahve Makinesi, Ölçülü Silikon Hamur Matı, Voit Tam Yüz Şnorkel Maske, Dynamic Portatif Şişme Şezlong, Voit Aynalı Tıkaçlı Yüzücü Gözlüğü, Rookie 16 Jant Bisiklet, Prolone TWS Kulaklık, Katlanır Kamp Sandalyesi, Casio Erkek Kol Saati, Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Safari Fötr Şapka, Dynamic Badminton Seti, Erkek Desenli Deniz Şortu ve çok daha fazlası yer alacak.

18.06.2021 08:57 - Son Güncelleme: 18.06.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





