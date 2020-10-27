SON DAKİKA: Bakan Varank'tan Fransız malları boykotu açıklaması! İşte Türkiye'deki Fransa markaları
Son dakika haberi... Bakan Mustafa Varank, Fransa mallarına boykot kararına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın İslam düşmanlığına devam etmesi sonrası Müslüman dünyasından tepkiler peş peşe geliyor. Kuveyt'te Macron'un fotoğrafı yerlerde sürüklenirken Türkiye'de de Fransa kaynaklı ürünlere boykot kararı alındı. İşte Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünlerinin listesi...
İslam dini hakkında akılalmaz ifadeler kullanan Macron'un bu tavırları sonrası Fransa'da islam düşmanlığı devam ediyor. Ürdünlü iki kardeş otobüs durağında Arapça konuştukları nedeniyle saldırıya uğradı. Tüm bu gelişmelerden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Fransız markaları ve malları hakkında boykot çağrısı yaptı. Boykot çağrısı hem sosyal medyada hem de sokakta geniş yankı buldu. Özel olarak hazırladığımız içerimizde Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri listesini bulabilirsiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA FRANSIZ MALLARI BOYKOTU AÇIKLAMASI! FRANSIZ MARKALARI LİSTESİ...
Azerbaycan ile Ermenistan geriliminde kayıtsız şartsız Ermenistan'a destek veren Fransa, tüm İslam dünyasını karşısına aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtı açıklamarına devam ediyor. Bunun sonucunda özellikle Fransa ve Belçika'da Müslüman gençler dışlanıyor. Bu sabah gelen son dakika haberine göre Fransa'da bir otobüs durağında otobüs bekleyen iki kardeş, arapça konuştukları gerekçesiyle darp edildi. Bununu gibi şiddet olaylarını körükleyen Macron'a karşı Türkiye'de Fransız mallarına boykot kararı alındı.