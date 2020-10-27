SON DAKİKA: Bakan Varank'tan Fransız malları boykotu açıklaması! İşte Türkiye'deki Fransa markaları

İslam dini hakkında akılalmaz ifadeler kullanan Macron'un bu tavırları sonrası Fransa'da islam düşmanlığı devam ediyor. Ürdünlü iki kardeş otobüs durağında Arapça konuştukları nedeniyle saldırıya uğradı. Tüm bu gelişmelerden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Fransız markaları ve malları hakkında boykot çağrısı yaptı. Boykot çağrısı hem sosyal medyada hem de sokakta geniş yankı buldu. Özel olarak hazırladığımız içerimizde Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri listesini bulabilirsiniz.