İhtiyacı olana ayda 2.116 TL destek! Kimler, nasıl alacak? Elektrik faturası desteği nasıl alınır?
Bugün 2.5 milyon haneye 3.2 milyar liralık Türkiye Aile Desteği ödemesi yapılıyor. Bu program ile ihtiyacı olan hanelere 1 yıl boyunca aylık 850 ile bin 250 lira arasında destek sağlanırken, çocuk sayısına göre 350 ile 650 lira arasında ilave ödeme de söz konusu. Üstelik aylık 216 liraya varan elektrik desteğinin yolu açık. Kimler, nasıl alacak? Elektrik faturası desteği nasıl alınır? İşte detayları...
Sosyal yardımlarda bu yıl yeni perde açıldı. Yeni destekler devreye alınırken, pek çok programda da ödemeler artırıldı. Aile Destek Programı da bu yılın yenilikleri arasında yer aldı. İhtiyaç sahibi ailelere 1 yıl boyunca nakdi yardım içeren Aile Destek Programı, aylık 450-650 lira ödemeyle başlarken, geçtiğimiz günlerde tutarı artırıldı, kapsamı da ek desteklerle büyüdü.
Ailelere hane içindeki gelire göre aylık 850 ile bin 250 lira arasında ödeme yapılırken, program kapsamına ilave bir destek daha alındı. Aylık 350 ile 650 lira arasında değişen çocuk desteği hayata geçirildi. Ayrıca Aile Destek Paketi'nden yararlanan ailelerin elektrik tüketim desteğinden de yararlanabilecekleri duyuruldu.
Türkiye Aile Desteği programı kapsamında bugün 2.5 milyon haneye 3.2 milyar liralık ödeme yapılırken, başvurular da devam ediyor. İşte Aile Destek Programı hakkında bilinmesi gerekenler...
NASIL BAŞVURULABİLİYOR?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da yapılabiliyor.