İhtiyacı olana ayda 2.116 TL destek! Kimler, nasıl alacak? Elektrik faturası desteği nasıl alınır?

Ailelere hane içindeki gelire göre aylık 850 ile bin 250 lira arasında ödeme yapılırken, program kapsamına ilave bir destek daha alındı. Aylık 350 ile 650 lira arasında değişen çocuk desteği hayata geçirildi. Ayrıca Aile Destek Paketi'nden yararlanan ailelerin elektrik tüketim desteğinden de yararlanabilecekleri duyuruldu.