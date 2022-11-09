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Haberler Ekonomi 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! EYT'de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! EYT'de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Aralık ayında gelecek müjde için beklentiler oldukça fazla. EYT'liler emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, bazı detaylarla ilgili araştırmalar yapılıyor. Özellikle prim eksiği olanlar nasıl artırabileceğini merak ediyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler ve prim detayına dair merak edilenler...

takvim.com.tr
09.11.2022 10:10 - Son Güncelleme: 09.11.2022 10:10
EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemelere gözlerini dikmiş durumda. Ancak bu geri sayımda eksik primi olanlar bir an önce tamamlama telaşına düştü. Bu kapsamda primleri artırmanın oldukça kolay yolu bulunuyor. Borçlanma yaparak erken emeklilik yolunu açabilirsiniz. Bu sadece askerlik ve doğum borçlanması olarak kısıtlı değil. Bunun için 15 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. Öte yandan EYT çalışmalarında son durum gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? EYT'liler primlerini nasıl artırabilir? İşte merak edilenler ve EYT son dakika gelişmleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için geri sayım başlarken, eksik primi olanlar bunları tamamlama telaşına düştü.

EYT'DE SON DURUM NE?

Geçici işçi, taşeron ve EYT ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Bilgin "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Primleri artırmanın en kolay yolu da borçlanma. Üstelik borçlanma imkanları sadece doğum ve askerlik borçlanmasıyla sınırlı değil. 15 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. İşte primi artırmak isteyenlerin borçlanma yapabileceği süreler ve borçlanmaya yönelik merak edilen soruların yanıtları…

EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİYOR?
Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler.

EYT’de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! 1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.

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