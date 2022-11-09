1981-88-89-90-95-99-00 sigortalılar EYT siperinde! EYT'de MÜCEVHER kıymetinde YAŞ prim listesi! Erken emeklilik + 15 yol haritası!

Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemelere gözlerini dikmiş durumda. Ancak bu geri sayımda eksik primi olanlar bir an önce tamamlama telaşına düştü. Bu kapsamda primleri artırmanın oldukça kolay yolu bulunuyor. Borçlanma yaparak erken emeklilik yolunu açabilirsiniz. Bu sadece askerlik ve doğum borçlanması olarak kısıtlı değil. Bunun için 15 ayrı borçlanma imkanı bulunuyor. Öte yandan EYT çalışmalarında son durum gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? EYT'liler primlerini nasıl artırabilir? İşte merak edilenler ve EYT son dakika gelişmleri...