Borsa İstanbul'da 28 Ekim 2020 öne çıkan tavsiyeler ve şirket haberleri | BIST 100 endeksi 28.10.2020

Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan'ın 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,6 oranında artarak 1.146,8mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1162,8mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.133mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Aselsan'ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 3.192mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetleri aynı dönemde %9 oranında artarken, brüt kar ise %5,4 oranında gerileyerek 685,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %25,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'daki 115,2mn TL'lik gidere karşın, kurlardaki yüksek artış kaynaklı 3Ç2020'de 1.138mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 3Ç2019'daki 434,5mn TL'den 3Ç2020'de 1.603,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise üçüncü çeyrekte %11,2 oranında gerileyerek 542mn TL'ye inmiş ve FAVÖK marjı %20,2'den 3Ç2020'de %17'ye gerilemiştir. Özellikle marjı görece düşük olan projelerde yapılan hakedişler bunda ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2019'deki 109,8mn TL'lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 331,2mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 118,8mn TL'lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı da 1.146,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Üçüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 2.988,4mn TL'ye ulaşmıştır.



Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelerin etkisiyle, Eylül ayı sonunda Haziran ayı sonundaki 9,5 milyar dolar seviyesini korumuştur.



2020 ikinci çeyreğini 956mn TL net borçta kapatan şirket, üçüncü çeyreği, stoklar ile ticari alacaklardaki artışın etkisiyle 1.310mn TL net borçla kapamıştır. Genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların ve cironun büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması bunda önemli etkendir.

Ziraat Yatırım