Borsa İstanbul'da 28 Ekim 2020 öne çıkan tavsiyeler ve şirket haberleri | BIST 100 endeksi 28.10.2020
Pazartesi günü düşüş yaşayan BIST 100 endeksi, salı gününü ise yükselişle tamamladı. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olması nedeniyle öğlene kadar işlem görecek Borsa İstanbul'da aracı kurum raporlarına göre dünün öne çıkan şirket haberlerini ve tavsiyelerini sizler için derledik. İşte BIST 100 endeksinde 28 Ekim 2020 gününn öne çıkan tavsiyeleri ve şirket haberleri...
Akbank (AKBNK, Sınırlı Pozitif): Akbank'ın 3Ç2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %4,0 oranında azalarak 1.523mn TL'ye gerilese de hem bizim beklentimiz olan 1.248mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.275mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur.
Ziraat Yatırım
Aselsan (ASELS, Nötr): Aselsan'ın 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,6 oranında artarak 1.146,8mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1162,8mn TL hem de piyasa beklentisi olan 1.133mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Aselsan'ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,6 oranında artarak 3.192mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan satış maliyetleri aynı dönemde %9 oranında artarken, brüt kar ise %5,4 oranında gerileyerek 685,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %25,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'daki 115,2mn TL'lik gidere karşın, kurlardaki yüksek artış kaynaklı 3Ç2020'de 1.138mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 3Ç2019'daki 434,5mn TL'den 3Ç2020'de 1.603,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise üçüncü çeyrekte %11,2 oranında gerileyerek 542mn TL'ye inmiş ve FAVÖK marjı %20,2'den 3Ç2020'de %17'ye gerilemiştir. Özellikle marjı görece düşük olan projelerde yapılan hakedişler bunda ana etken olmuştur. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2019'deki 109,8mn TL'lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 331,2mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 118,8mn TL'lik vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklık net dönem karı da 1.146,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Aselsan'ın Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,3 oranında artarak 2.988,4mn TL'ye ulaşmıştır.
Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eldeki projelerdeki ilerlemelere karşın, eklenmeye devam eden yeni projelerin etkisiyle, Eylül ayı sonunda Haziran ayı sonundaki 9,5 milyar dolar seviyesini korumuştur.
2020 ikinci çeyreğini 956mn TL net borçta kapatan şirket, üçüncü çeyreği, stoklar ile ticari alacaklardaki artışın etkisiyle 1.310mn TL net borçla kapamıştır. Genel olarak kamu ile iş yapılmasına bağlı olarak tahsilatların ve cironun büyük bir bölümünün yılın son çeyreğinde yapılması bunda önemli etkendir.
Ziraat Yatırım
Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirketin 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 9mn TL'lik piyasa beklentisine paralel 8,3mn TL olarak açıklanmıştır. 3Ç2019'da Şirket 11,3mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 3Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,6 oranında artarak 1.381mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %14,6 oranında artarak 1.238mn TL'ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 3Ç2019'a göre %5,5 oranında artarak 143,3mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2019'un 3.çeyreğine göre %18 oranında artmış ve 99,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 20,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet karı 23,1mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 8,7mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise 21,4mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 10,4mn TL olmuştur. 2,2mn TL'lik vergi gideri sonrası 3Ç2020 net dönem karı 8,3mn TL olmuştur.
3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %10,8 azalışla 19,5mn TL seviyesine gerilemiştir.
Ziraat Yatırım
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Pozitif): Şirket'in 3Ç2020'deki net dönem karı 141mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket sadece 1,1mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık %11,4 oranında artarak 232,8mn TL'ye yükselirken, brüt kar %17,7 oranında artmış ve 91,3mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %8,8 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden ise Banka mevduatı kur farkı geliri kaynaklı 104,6mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı 157mn TL olmuştur. Şirketin finansman geliri ise 14,4mn TL'dir. Vergi öncesi karı 175,7mn TL olarak gerçekleşen şirketin 34,6mn TL vergi gideri sonrası net dönem karı 141mn TL olmuştur.
Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 328,9mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 102,4mn TL net dönem karı kaydetmişti.
Ziraat Yatırım