Faizlerde etkiye tepki geldi! İhtiyaç kredisi faiz oranlarında hareketlilik başladı: Ziraat, Vakıfbank, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların ne yönde değişikliğe gittiği merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle nakit sıkıntısı çekenler güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bazı bankalarda ihtiyaç kredisi faizlerinde küçük çaplı değişiklikler meydana geldi. Bilindiği üzere Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararını dün açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini bugün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. Bu kapsamda bankaların ilk reaksiyonları merak edildi. Peki, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları kaç oldu? Güncel banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları!
17.12.2021 16:42
- Son Güncelleme: 17.12.2021 16:42
Faizlerde etkiye tepki geldi! İhtiyaç kredisi faiz oranlarında hareketlilik başladı: Ziraat, Vakıfbank, ING, İş Bankası, Burgan Bank, QNB... Merkez Bankası tarafından Aralık ayı faiz kararı sonrası güncel kredi faizleri araştırılmaya başlandı. Parasal anlamda sıkıntı yaşayanlar ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Merkez Bankası faiz karanın güncel kredi faiz oranları üzerinde etkili olması nedeniyle vatandaşlar verilerde değişim olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2021 Aralık ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncel listesi...