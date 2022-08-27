Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...
Asgari ücretli ile ilgili son dakika gelişmesi. Enflasyon artışı ile geçinmekte zorlanan çalışanlar, dört gözle asgari ücret zamlarını bekliyor. Temmuz ayında yapılan yılın 2'inci zammının yaklaşık yüzde 30'luk bir artış ile asgari ücret 5 bin 500 TL'yi görmüştü. Yapılan zamma rağmen vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamaya devam ederken asgari ücrete kasım ayında 3'üncü bir zam gelecek mi sorusu akılları kurcalamaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte asgari ücrete yeni zam dedikodularına noktayı koydu. Fakat Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre yeni asgari ücret tahimini yapıldı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? İşte merak edilenler...
27.08.2022 23:57 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları yanıtladı. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz.