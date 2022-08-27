Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları yanıtladı. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz.