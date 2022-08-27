SGK'dan öğrencilere para desteği! 2022-2023 eğitim öğretim yardımı! Milyonlarca öğrenciye aylık ödeme! Hesaplara yatacak! 1 Eylülde başlıyor...
SGK tarafından öğrencilere aylık destek ödemesi yapılıyor. Okulların açılmasına sayılı günelr kala öğrenciler ve veliler konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, SGK eğitim öğretim desteği nedir? SGK 2022 eğitim öğretim destek ödemesi ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.
BAŞVURULAR NEREYE YAPILABİLİR?
Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.