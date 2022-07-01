SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zam yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir." dedi.

Bugün itibariyle asgari ücrete gelen zam belli olacak. Yapılan zammın Ağustos ayında maaşlara yansıyacağı tahmin ediliyor.