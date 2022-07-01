Rakam NETLEŞTİ! 1 Temmuz 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari ücret zammı son dakika! %30 artışla 5.500 TL... Asgari ücret net-brüt zam oranı aylık, günlük kaç TL oldu?

Son dakika... Asgari ücret yüzde 30'luk zamla 5.500 TL oldu.

İşte Başkan Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili soruya verdiği o yanıt:

SORU: (MELİH ALTINOK) Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?

Başkan Erdoğan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına dün de devam etti. Yeni asgari ücret rakamının bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.