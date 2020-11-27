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Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

Milyonlarca genç iyi bir kariyer için mutlu olacağı bir şirket arayışında. Dünyada çalışmak için en iyi şirketler açıklandı. 10 bin organizasyonun çalışanları tarafından gerçekleştirilen anketle ortaya çıkan sonuçlar Great Place to Work Enstitüsü raporunda yayınlandı. 25 şirketin 17'sinin İngiltere merkezli olması ise dikkat çekiyor. İşte çalışmak için en iyi şirketler listesi.

27.11.2020 09:45 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:54
Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

5 kıtada ve 60'tan fazla ülkedeki ofisleri ile şirketlere harika iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work, koronavirüs günlerinde çalışan deneyimine ışık tuttu.

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Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

Great Place to Work'ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketler ise bu oran yüzde 79. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre merakla beklenen en iyi işverenler listesi...

Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

25- Scotiabank
ÜLKE: Toronto Kanada

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 97.000 Küresel Çalışan

Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

24- Natura
ÜLKE: São Paulo, Brezilya

ALANI: İmalat ve Üretim

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 6.396 Küresel Çalışan

Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

23- Santander
ÜLKE: Madrid, İspanya

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 194.000 Küresel Çalışan

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