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Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden

Milyonlarca genç iyi bir kariyer için mutlu olacağı bir şirket arayışında. Dünyada çalışmak için en iyi şirketler açıklandı. 10 bin organizasyonun çalışanları tarafından gerçekleştirilen anketle ortaya çıkan sonuçlar Great Place to Work Enstitüsü raporunda yayınlandı. 25 şirketin 17'sinin İngiltere merkezli olması ise dikkat çekiyor. İşte çalışmak için en iyi şirketler listesi.

27.11.2020 09:45 - Son Güncelleme: 27.11.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





