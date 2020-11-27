Çalışmak için en iyi şirketler belli oldu! 25 şirketin 17'si o ülkeden
Milyonlarca genç iyi bir kariyer için mutlu olacağı bir şirket arayışında. Dünyada çalışmak için en iyi şirketler açıklandı. 10 bin organizasyonun çalışanları tarafından gerçekleştirilen anketle ortaya çıkan sonuçlar Great Place to Work Enstitüsü raporunda yayınlandı. 25 şirketin 17'sinin İngiltere merkezli olması ise dikkat çekiyor. İşte çalışmak için en iyi şirketler listesi.
Great Place to Work'ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketler ise bu oran yüzde 79. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre merakla beklenen en iyi işverenler listesi...