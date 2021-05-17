BİM'de bu ürünlere özel kampanya! BİM 17 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatleriyle raflara geliyor ve içeriğinde de neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı kataloğda Magic Fix Kromlu Banyo Aksesuarları, Casilda Home Temizlik Seti, Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter ve 3'lü Emaye Saklama Kabı Seti ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu

17.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 17.05.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





