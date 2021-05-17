BİM'de bu ürünlere özel kampanya! BİM 17 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!
BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatleriyle raflara geliyor ve içeriğinde de neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı kataloğda Magic Fix Kromlu Banyo Aksesuarları, Casilda Home Temizlik Seti, Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter ve 3'lü Emaye Saklama Kabı Seti ürünleri dikkat çekti. İşte BİM 17 Mayıs aktüel kataloğu
BİM 17 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu geldi. BİM'de bu hafta Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV, Dijitsu 43 Inç Full HD Linux Smart TV, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Volta Elektrikli Kick Scooter, Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Rookie Maxi Scooter, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, 3 Katlı Modern Ayakkabılık, Metal Gövdeli Ayaklı Saksı, Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık, Starcom Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak, Berlin Düdüklü Tencere, Bonera Emaye 7 Parça Tencere Seti, 3'lü Emaye Saklama Kabı Seti, Kumtel Set Üstü İnox Ocak, LAV 3'lü Kısa Meşrubat Bardağı ürünleri var.
Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV
• 3840x2160 çözünürlük
• 1.07 milyar renk derinliği
• CI modül giriş yuvası
• DVB-T, DVB-T2 karasal yayınları alabilme
• DVB-C kablolu yayın yapabilme
• DVB-S/S2 dahili uydu alıcısı
• ARM Cortex- A53/1.5GHz/4 çekirdek
• RAM: 1.5 GB
• ROM: 8 GB
• 8W + 8W ses çıkış gücü