Son dakika altın ve dolar yorumu titretti! Yatırımcıların gözlerinin feri kaçacak! Uzman isimden yeni tahmin! Gram altın 980'e kadar gerileyince...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın ve doların ne zaman alınmasını ve satılması konusunda rakam verdi. Merkez Bankası'nın sene sonuna kadar 3-4 kez faiz artırımına gideceğini belirten Memiş yatırımcıları uyardı. Fed'in faiz kararı sonrası altın ve dolarda hareketlilik baş gösterdi. Elinde döviz ve altın tutan yatırımcılar dikkat! Yeni seviyelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Uzman isim ''Bu seviyelere gelince alın diyeceğim'' dedi. İşte detaylar...
Son dakika altın ve dolar yorumu titretti! Yatırımcıların gözlerinin feri kaçacak! Uzman isimden yeni tahmin geldi. Yatırımcılar pür dikkat altın ve doları izliyor. Bu kapsamda piyasaları değerlendiren uzman görüşlerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş o sevilere geldiğinde 'alın diyeceğim' dedi. İşte Memiş'in açıklamaları ve 20 Haziran 2022 gram, çeyrek, tam, yarım, Ata altın ve dolarda son durum...
Fed'in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesinin ardından altın fiyatlarında hareketlilik dikkat çekti. Gram altının alış fiyatı bugün 1.026,32, satış fiyatı ise 1.026,53. Ata altın güne 6.909,00 TL ile başlarken dolar kuru 17,3176 olarak başladı. Piyasalarda rakamlar sık sık değişirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar için yeni tahmin geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İslam Memiş, gram altın ve doların ne zaman alınmasını ve satılması konusunda rakam vererek yatırımcıları uyardı. Merkez Bankaları konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, sene sonuna kadar faiz artırımların 3-4 kez devam edeceği öngörüsünde bulundu.
Peki altın hangi seviyeden alınır? Dolar düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte İslam Memiş'in dikkat çeken açıklamaları…