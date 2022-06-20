Son dakika altın ve dolar yorumu titretti! Yatırımcıların gözlerinin feri kaçacak! Uzman isimden yeni tahmin! ’Gram altın 980’e kadar gerileyince...’

Son dakika altın ve dolar yorumu titretti! Yatırımcıların gözlerinin feri kaçacak! Uzman isimden yeni tahmin geldi. Yatırımcılar pür dikkat altın ve doları izliyor. Bu kapsamda piyasaları değerlendiren uzman görüşlerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş o sevilere geldiğinde 'alın diyeceğim' dedi. İşte Memiş'in açıklamaları ve 20 Haziran 2022 gram, çeyrek, tam, yarım, Ata altın ve dolarda son durum...