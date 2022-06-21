21 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya 9 TL'lik dev zam! Sigara zammı 2022 ne kadar? Philip Morris, BAT ve JTİ güncel fiyatları! En ucuzu...
Güncel sigara fiyatları vatandaşlar atrafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalr arasında 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar ve 2022 sigara zammı ne kadar soruları yer aldı. Ayrıca fiyatlara 9 TL'lik zam haberinin geleceğinin belirtilmesiyle konuyla ilgili araştırmalar da hızlandı. 21 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları ve konu hakkında daha ayrıntılı bigli için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
20 HAZİRAN 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
20 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.
Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.
Aynı zamanda bu sene alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi de sigaralara uygulanmayacak.
20 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Vatandaşlar sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da gündemdeki konular arasında bulunuyor. Yapılan zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.
20 Haziran 2022 Güncel Sigara Fiyatları
Maltepe : 26 TL
Samsun: 26 TL
Tekel 2000: 25.50 TL
Tekel 2001: 25.50 TL
Pall Mall: 26 TL
Kent DARK BLUE, DARK BLUE LONG, SWITCH: 26 TL
Kent D-Range BLUE, GREY, BLUE LONG, GREY LONG: 26 TL
Kent BLUE, GREY, WHITE: 27 TL
Kent Slims BLACK, GREY: 29 TL
Viceroy: 26 TL
Rothmans: 25.50 TL