İkramiyenin yanında ek ödeme müjdesi geldi! Kurban’da emeklilere çifte bayram! 3.500 TL kurbanlık parasının yanında...

Emekliler Nasıl Ek Ödeme Alabilir?



Bilindiği üzere kamu bankaları da dahil olmak üzere neredeyse tüm bankalar, emekli maaşını 3 yıl taahhüt ile kendi bankasına taşıyan emekli vatandaşlara nakit promosyon ödemesi veriyor. Emekli vatandaşlar ilgili bankaya maaşını 3 yıl taahhütle taşıdıktan sonra nakit promosyon için başvuruda bulunursa, bir aylık net maaşına göre değişen miktarlarda geri ödemesiz promosyon alabiliyor. Bankalar bu kapsamda emeklilere, maaşlarını taşımaları karşılığında 500 TL ile 2.500 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler yapıyor.